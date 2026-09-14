AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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14.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 120,62 GBP nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 120,62 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'709 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,16 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 116,98 GBP. Zuletzt wurden via London 1'006'683 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. 30,41 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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