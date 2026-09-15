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15.09.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Vormittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 121,40 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 121,40 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'637 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,26 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,36 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 92'427 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 29,57 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,17 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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14.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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