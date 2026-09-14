AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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14.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Montagmittag
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 120,62 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 120,62 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'722 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,66 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,98 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 431'503 AstraZeneca-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 30,41 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 107,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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