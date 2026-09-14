FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AstraZeneca-Aktie an diesem Tag bei 49.52 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.019 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 236.43 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 11.09.2026 auf 117.08 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136.43 Prozent.

AstraZeneca wurde am Markt mit 181.45 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch