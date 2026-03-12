Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'903.4 0.5%  SPI 17'995 0.4%  Dow 46'764 0.2%  DAX 23'658 0.3%  Euro 0.9034 -0.2%  EStoxx50 5'771 0.4%  Gold 5'119 0.5%  Bitcoin 57'201 3.2%  Dollar 0.7869 0.2%  Öl 99.1 -2.7% 
Top News
Infineon-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Molecular Partners-Aktie deutlich tiefer: Verlust wächst in 2025
Lufthansa-Aktie sinkt: Hunderte Flüge wegen Streik gestrichen
Amrize-Aktie tiefrot: Zwei Neuzugänge für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Startschuss für das IPO: Rüstungsspezialist Vincorion bereitet Börsendebüt vor
eToro entdecken

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

34.16
EUR
0.60
EUR
1.79 %
13:53:36
BMN
13.03.2026 11:43:24

Assicurazioni Generali Hold

Assicurazioni Generali
34.16 EUR 1.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.92 € 		Abst. Kursziel*:
10.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.78%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

11:43 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
12.03.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
