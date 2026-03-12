Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
34.16EUR
0.60EUR
1.79 %
13:53:36
BMN
13.03.2026 11:43:24
Assicurazioni Generali Hold
Assicurazioni Generali
34.16 EUR 1.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.92 €
|
Abst. Kursziel*:
10.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.78%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|34.13
|1.70%
