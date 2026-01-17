Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.01 €
|
Abst. Kursziel*:
6.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.30%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.12.25
|Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)