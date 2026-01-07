Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 37,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.65 €
|
Abst. Kursziel*:
5.19%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
35.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
