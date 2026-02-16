Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 12. März erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif senkte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn des Versicherers im vergangenen Jahr leicht ab. Zugleich hob er seine Prognosen für 2026 bis 2028 um ein bis zwei Prozent an./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.49 € 		Abst. Kursziel*:
18.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.04%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

