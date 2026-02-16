Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
35.58EUR
0.18EUR
0.51 %
14:56:12
BMN
17.02.2026 12:56:53
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali
35.58 EUR 0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 12. März erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif senkte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn des Versicherers im vergangenen Jahr leicht ab. Zugleich hob er seine Prognosen für 2026 bis 2028 um ein bis zwei Prozent an./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.49 €
|
Abst. Kursziel*:
18.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.04%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|12:56
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|35.57
|0.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Assicurazioni Generali Overweight
|12:44
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|12:44
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight