Assicurazioni Generali Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25,50 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Bei Generali laufe die Erholung rund, im aktuellen Zinsumfeld sei die Bewertung allerdings nicht gerade attraktiv./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.30%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.33%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|15:20
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|20.30
|65.38%
