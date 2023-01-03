Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

20.30
CHF
8.03
CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
18.11.2025 15:20:39

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25,50 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Bei Generali laufe die Erholung rund, im aktuellen Zinsumfeld sei die Bewertung allerdings nicht gerade attraktiv./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
32.65 € 		Abst. Kursziel*:
-17.30%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
32.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.33%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

