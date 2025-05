NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali vor Quartalszahlen von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Farooq Hanif passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie leicht an. Er erwartet wegen steigender Preise unter anderem in der Sach- und Unfallverunsicherung mehr Gewinn als zuletzt./niw/he;