Assicurazioni Generali Aktie

Jahresbericht 12.03.2026 15:09:00

Generali-Aktie profitiert: Gewinnsprung sorgt für höhere Dividende

Höhere Prämien und geringere Schäden haben dem italienischen Versicherer Generali 2025 im Tagesgeschäft einen Rekordgewinn beschert.

Assicurazioni Generali
33.35 EUR -0.15%
Das operative Ergebnis stieg um knapp zehn Prozent auf gut acht Milliarden Euro, wie der Konkurrent der Münchner Allianz am Donnerstag in Mailand mitteilte. Unter dem Strich wuchs der Überschuss sogar um zwölf Prozent auf fast 4,2 Milliarden Euro. Nun soll die Dividende um knapp 15 Prozent auf 1,64 Euro je Aktie steigen. Zudem will Generali für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen.

Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttoprämien des Konzerns um 3,6 Prozent auf 98,1 Milliarden Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft legten sie sogar um 7,6 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro zu. Zusätzlich profitierte die Sparte davon, dass sie mit 593 Millionen Euro nur knapp halb so viel für Schäden durch Naturkatastrophen bezahlen musste wie im Vorjahr. Dadurch sprang ihr operativer Gewinn um ein Fünftel auf knapp 3,7 Milliarden Euro nach oben.

Auch die beiden anderen Sparten warfen im Tagesgeschäft mehr Gewinn ab. Die Zuwächse fielen mit 4,3 Prozent in der Lebensversicherung und 1,5 Prozent im Fondsgeschäft jedoch deutlich geringer aus.

An der Mailändischen Börse geht es für die Generali-Aktien zeitweise 0,16 Prozent auf 33,30 Euro nach oben.

TRIEST/MAILAND (awp international)

