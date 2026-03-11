Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
33.54EUR
0.14EUR
0.42 %
10:14:32
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 09:02:53
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali
33.54 EUR 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ergebniskennziffern der italienischen Assekuranz seien von guter Qualität./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.54 €
|
Abst. Kursziel*:
25.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.22%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
28.02.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)