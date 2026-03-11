Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

33.54
EUR
0.14
EUR
0.42 %
10:14:32
BMN
12.03.2026 09:02:53

Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
33.54 EUR 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ergebniskennziffern der italienischen Assekuranz seien von guter Qualität./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.54 € 		Abst. Kursziel*:
25.22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.22%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

