Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
20.30CHF
8.03CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
18.11.2025 17:03:45
Assicurazioni Generali Verkaufen
Assicurazioni Generali
32.75 EUR -1.03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
