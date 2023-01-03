Assicurazioni Generali 32.75 EUR -1.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.