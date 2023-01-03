Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

03.01.2023
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

