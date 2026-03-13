KI-Blase: JPMorgan empfiehlt ETFs statt Aktien von NVIDIA und Co.

• KI-Sektor vor kritischem Wendepunkt• Nervosität am Markt: Platzt die Blase?• JPMorgan empfiehlt Investment-Grade-ETFs als Schutz

KI-Sorgen am Aktienmarkt

Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) steht an einem kritischen Wendepunkt, da sich im Technologiesektor zunehmend Skepsis über die wirtschaftliche Tragfähigkeit der massiven Investitionen breitmacht. Während Branchenriesen wie Amazon, Microsoft, NVIDIA und Alphabet astronomische Summen in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur fliessen lassen, reagierten die Kapitalmärkte in den vergangenen Wochen zunehmend mit deutlicher Nervosität. Die Sorge vor einer "KI-Blase" und einem drohenden konjunkturellen Rückschlag hat bereits zu massiven Marktwertverlusten im Billionenbereich geführt. Investoren hinterfragen zunehmend das Verhältnis zwischen den enormen Investitionskosten (Capex) und der zeitnahen Rentabilität, wie Futurism erklärt.

"Wir sind plötzlich von der Angst, nicht Letzter zu sein, zu der Ansicht übergegangen, dass Investoren in diesem KI-Wettlauf jeden einzelnen Aspekt hinterfragen", so Mamta Valechha, Analystin für den Bereich Konsumgüter bei Quilter Cheviot. "Der Markt überdenkt seinen Umgang mit KI", sagte Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer für Aktien bei M&G, gegenüber der Financial Times und argumentierte, dass Investoren "viel selektiver bei der Auswahl der Unternehmen sind, auf die sie setzen".

Experten ziehen zudem zunehmend Parallelen zur Subprime-Krise von 2008 oder der Dotcom-Blase der späten 90er Jahre. Auch besonders prominente Stimmen wie der ehemalige Goldman Sachs-Chef Lloyd Blankfein mahnen zur Vorsicht. Er sieht Anzeichen für einen bevorstehenden Marktschock und warnt vor "versteckten Hebelwirkungen" und intransparenten, illiquiden Vermögenswerten, die das globale Finanzsystem destabilisieren könnten. Blankfein vergleicht die aktuelle Situation mit der Ruhe vor dem Sturm, in der die Nervosität der Marktteilnehmer bereits deutlich spürbar sei. Er befürchte laut Futurism zudem, dass die Öffnung von KI-Unternehmen für öffentliche Investitionen in einer späten Marktphase vor allem Kleinanleger und Steuerzahler gefährden könnte, sollte die "KI-Wette" scheitern.

JPMorgan: Investment-Grade-ETFs im Fokus

Angesichts der zunehmenden Marktfokussierung auf wenige Tech-Giganten und der wachsenden Unsicherheit über eine mögliche KI-Blase suchen viele Investoren nach Wegen, ihr Portfolio krisenfest zu machen. Die Experten von JPMorgan raten laut Börse Online in ihrer aktuellen Analyse zu einem strategischen Blick über den Aktienmarkt hinaus: Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (Investment Grade) gelten derzeit als idealer Puffer gegen KI-bedingte Kursstürze.

Der entscheidende Vorteil liege in der Sektorenverteilung. Während der Aktienmarkt massiv vom Technologiesektor dominiert wird und damit anfällig für Volatilität ist, spielen Tech-Werte an den öffentlichen Kreditmärkten eine deutlich geringere Rolle. Dies führt dazu, dass US-Investment-Grade-Anleihen seit Jahresbeginn nicht nur solide Renditen lieferten, sondern dies bei lediglich einem Viertel der täglichen Volatilität des Aktienmarktes taten.

Auch historische Vergleiche stützen diese Strategie: JPMorgan verweist auf die Erfahrungen aus der Dotcom-Blase. Damals zeigte sich, dass qualitativ hochwertige Anleihen einen entscheidenden Abwärtsschutz boten, als die Stimmung gegenüber Tech-Werten kippte. ETFs, die auf solche Investment-Grade-Anleihen setzen, stellen somit eine praktische Möglichkeit dar, das Depot zu stabilisieren, während das KI-Wettrennen weiterhin für Unruhe an den Börsen sorgt.

Redaktion finanzen.ch