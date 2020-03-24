Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.81%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.91%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)
|
30.04.25
|Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
28.04.25
|Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen (AWP)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|11:45
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
