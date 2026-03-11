Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

33.74
EUR
0.34
EUR
1.02 %
11:43:51
BMN
12.03.2026 10:24:42

Assicurazioni Generali Underweight

Assicurazioni Generali
33.74 EUR 1.02%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Diese seien "okay", aber die Konsensschätzungen dürften sich nicht stärker bewegen, schrieb Claudia Gaspari am Donnerstag. Die Expertin rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
33.61 € 		Abst. Kursziel*:
-16.69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
33.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.01%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

