Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Diese seien "okay", aber die Konsensschätzungen dürften sich nicht stärker bewegen, schrieb Claudia Gaspari am Donnerstag. Die Expertin rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.