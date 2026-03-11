Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
33.74EUR
0.34EUR
1.02 %
11:43:51
BMN
12.03.2026 10:24:42
Assicurazioni Generali Underweight
Assicurazioni Generali
33.74 EUR 1.02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Diese seien "okay", aber die Konsensschätzungen dürften sich nicht stärker bewegen, schrieb Claudia Gaspari am Donnerstag. Die Expertin rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
33.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.01%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
