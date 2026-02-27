Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Kailesh Mistry rechnet für 2025 mit einem operativen Gewinn von 8,1 Milliarden Euro, einer Dividende von 1,57 Euro und darüber hinaus Aktienrückkäufen in einem Volumen von 500 Millionen Euro, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März schrieb./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.13 €
|
Abst. Kursziel*:
6.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.38%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
28.02.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|35.29
|-2.16%
