Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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29.09.2026 15:58:15
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag zu
Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.
Am Dienstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.41 Prozent auf 6’327.19 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.402 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.091 Prozent auf 6’307.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’301.28 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’365.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’307.00 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’485.67 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’231.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’506.85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.15 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4.60 Prozent auf 59.17 EUR), Siemens Energy (+ 3.39 Prozent auf 145.66 EUR), Siemens (+ 2.41 Prozent auf 285.15 EUR), Deutsche Bank (+ 0.74 Prozent auf 31.80 EUR) und SAP SE (+ 0.60 Prozent auf 185.12 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3.13 Prozent auf 49.21 EUR), Eni (-1.99 Prozent auf 24.14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.70 Prozent auf 40.73 EUR), adidas (-1.18 Prozent auf 146.10 EUR) und Airbus SE (-1.04 Prozent auf 191.18 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’492’743 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.60 zu Buche schlagen. Mit 7.62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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