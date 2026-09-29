Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung

Lindt&Sprüngli senkt Umsatzprognose deutlich

Lindt&Sprüngli hat seinen Ausblick für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 deutlich nach unten angepasst. An den mittel- und langfristigen Zielen hält das Unternehmen indes fest und bestätigt auch die EBIT-Prognose.

Der Schokoladen-Hersteller erwartet nun noch ein Wachstum von 0 bis 2 Prozent, nachdem bisher 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Als Gründe nennt der Konzern in einer Mitteilung vom Dienstag eine hohe Preissensibilität der Konsumenten sowie die extreme Hitze im Sommer, die den Umsatz in Europa belastet habe.

Besonders im saisonalen Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich seien die Auftragsvolumen tiefer als erwartet ausgefallen. In Nordamerika und Asien verzeichnete der Hersteller von Premiumschokolade hingegen robustes Wachstum.

EBIT-Ziel und mittelfristige Ziele bestätigt

An seinem Ziel, die EBIT-Marge 2026 um 20 bis 40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr zu verbessern, hält Lindt&Sprüngli derweil fest. Für 2027 erwartet der Schokoladen-Konzern ein positives Volumenwachstum, gestützt auf eine angepasste Preisstrategie, höhere Markeninvestitionen und gesunkene Kakaopreise.

Die mittelfristigen Ziele ab 2028, darunter ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent jährlich, bestätigte das Unternehmen ebenfalls.

Lindt&Sprüngli-Aktie bricht ein

Die Aktie von Lindt&Sprüngli bricht im Schweizer Handel zeitweise 7,49 Prozent auf 7'905 CHF ein.

Damit wurde das Tief von Anfang September bei 8'255 nochmals klar unterboten und die Aktie sackt erstmals seit 2021 unter die Marke von 8'000 Franken.

Analysten sehen Prognosefähigkeit unter Druck

Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy streicht heraus, dass die bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr angepasste Guidance das Vertrauen in die Prognosefähigkeit des Unternehmens untergrabe. Und diese sei bislang ein wesentlicher Faktor für die hohe Bewertung gewesen.

Die entscheidende Frage laute nun, "ob die Preiselastizität ein strukturelles Problem oder ein einmaliges Ereignis ist", so Bertschy weiter. So oder so: "Die Preissetzungsmacht, die lange Zeit Lindts wichtigstes Argument war, wird nun auf die Probe gestellt." Er senkt daher das Kursziel auf 11'000 auf 12'500 Franken, bleibt aber bei seiner "Buy"-Empfehlung.

In eine ähnliche Richtung kommentieren die UBS-Experten: "Wir glauben, dass die heutige Herabsetzung der Prognose die Erwartungen der Investoren neu kalibriert und dass es einige Zeit dauern könnte, bis diese Anpassung verdaut ist", heisst es in einer ersten Reaktion der Grossbank. Die Konsenserwartungen für den Umsatz müssten wohl um rund 3 Prozentpunkte gesenkt werden. Die Experten von Oddo BHF rechnen sogar mit einem um bis zu 5 Prozentpunkte tieferen Konsens. Lindt habe wohl seine Fähigkeit überschätzt, Preiserhöhungen wie in der Vergangenheit durchsetzen zu können.

Die ZKB sieht einen wichtigen Trigger für die Aktie in einem Comeback der Volumenentwicklung. "Die Unsicherheit diesbezüglich ist aber höher als üblich", so die Experten. Zudem schätzen sie die Umsatzwarnung als "deutlich" ein und werten dies als "klaren Rückschlag". Nach dem Kursrückgang seit vergangenem Sommer sei die Bewertung der Aktie zwar für Lindt-Verhältnisse moderat. Vor dem Hintergrund des schwierigen Umfelds in der Schokoladeindustrie sei dies aber nachvollziehbar.

dm/hr

Kilchberg (awp)