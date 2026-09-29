Gute Stimmung in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.86 Prozent höher bei 6’355.64 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.091 Prozent auf 6’307.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’301.28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’307.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’355.64 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6’485.67 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’231.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’506.85 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.64 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 3.64 Prozent auf 58.63 EUR), Siemens Energy (+ 2.97 Prozent auf 145.06 EUR), Siemens (+ 1.99) Prozent auf 284.00 EUR), Deutsche Bank (+ 1.00 Prozent auf 31.88 EUR) und SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.72 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1.87 Prozent auf 49.85 EUR), Eni (-1.44 Prozent auf 24.28 EUR), Rheinmetall (-1.27 Prozent auf 954.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.93 Prozent auf 509.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 41.09 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’245’598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 7.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch