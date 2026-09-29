Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’006 0.5%  SPI 19’846 0.4%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’548 0.7%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’356 0.9%  Gold 4’158 1.1%  Bitcoin 70’035 0.8%  Dollar 0.8335 0.2%  Öl 104.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 29.09.2026 12:26:40

Gute Stimmung in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50

Gute Stimmung in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

SAP
174.08 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.86 Prozent höher bei 6’355.64 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.091 Prozent auf 6’307.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’301.28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’307.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’355.64 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6’485.67 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’231.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’506.85 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.64 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 3.64 Prozent auf 58.63 EUR), Siemens Energy (+ 2.97 Prozent auf 145.06 EUR), Siemens (+ 1.99) Prozent auf 284.00 EUR), Deutsche Bank (+ 1.00 Prozent auf 31.88 EUR) und SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.72 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1.87 Prozent auf 49.85 EUR), Eni (-1.44 Prozent auf 24.28 EUR), Rheinmetall (-1.27 Prozent auf 954.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.93 Prozent auf 509.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 41.09 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’245’598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 7.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7307 18.06.2027 157965340
Long 12.0688 18.06.2027 159488297
Long 34.9995 18.12.2026 159070016
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4467 11.12 159476112
Long 10.6059 6.78 158841434
Long 15.9089 3.54 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9321 13.30 158841454
Short 8.7499 7.90 159536285
Short 13.6185 3.87 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.42 152901926
Long 8 -12.96 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten