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Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Valeo lobten die Experten für ihre Präsenz in den am schnellsten wachsenden Bereichen der Branche./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.89 €
|
Abst. Kursziel*:
102.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
102.02%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
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07.08.26
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31.07.26
|Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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31.07.26
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24.07.26
|CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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