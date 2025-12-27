|Rohstoffe aktuell
|
27.12.2025 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.532,63 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.532,63 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’877.66
|11’325.63
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’672.20
|3’509.53
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’702.70
|3’545.16
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|698.69
|662.22
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’188.64
|28’339.01
|Silber CombiBar® 100 g
|327.85
|222.52
|Silber Maple Leaf 1 oz
|73.00
|62.18
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’284.83
|1’957.27
