Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

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Künstliche Intelligenz hat an der Börse zuletzt für einen Rollenwechsel gesorgt. Während die Sorge vor immer leistungsfähigeren und womöglich schwer kontrollierbaren KI-Systemen so manche Technologiewert zusetzte, rückten Aktien von IT-Sicherheitsunternehmen schlagartig ins Rampenlicht. Anleger setzen vermehrt darauf, dass mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz auch der Bedarf an Schutzmechanismen steigt. Einer dieser Profiteure ist Palo Alto Networks. Die Aktie machte sich wieder auf den Weg in Richtung ihres Allzeithochs.

Die Argumente für steigende Sicherheitsausgaben werden tatsächlich mehr. Jüngste Zwischenfälle zeigen, dass hochentwickelte KI-Systeme nicht nur Schwachstellen schneller erkennen, sondern unter bestimmten Bedingungen selbst zum Risiko werden können. So machen Vorfälle die Runde, bei denen Modelle unerlaubt auf externe Systeme zugriffen. Gerade Modelle mit ausgeprägten Cyberfähigkeiten sind deshalb ein zweischneidiges Schwert: Verteidiger können damit Sicherheitslücken erheblich schneller aufspüren, Angreifer dieselben Fertigkeiten jedoch zur Automatisierung von Attacken verwenden.

Immenser Modernisierungsbedarf

Genau an diesem Punkt setzt Palo-Alto-Chef Nikesh Arora an. Noch vor einigen Monaten hat am Kapitalmarkt die Befürchtung überwogen, eine immer leistungsfähigere KI könnte klassische Sicherheitssoftware überflüssig machen. Inzwischen zeichnet sich das Gegenteil ab. Angriffe laufen laut Arora zunehmend im „Maschinentempo“ ab, während viele Unternehmen noch mit Sicherheitsarchitekturen arbeiten, die rückständig sind. Palo Alto beziffert den weltweiten Modernisierungsbedarf dieser veralteten Cyberinfrastruktur auf rund eine Billion Dollar. Gleichzeitig rechnet der CEO damit, dass in den kommenden fünf Jahren rund fünf Billionen Dollar in Rechenzentren und KI-Infrastruktur investiert werden. Im Umkehrschluss vergrössert jeder neue Server die zu schützende Angriffsfläche. Entsprechend baut Palo Alto seine Plattformen aus. So soll „Cortex AgentiX“ KI-Agenten in Sicherheitsoperationen einsetzen, während die Anfang 2026 abgeschlossene, rund 25 Milliarden Dollar schwere Übernahme von CyberArk, den Konzern zusätzlich im Bereich der Identitätssicherheit stärkt.

Starkes Zahlenwerk

Operativ steht Palo Alto schon heute blendend da. Im vierten Quartal 2025/26 stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 3.41 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von rund 3.35 Milliarden Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1.02 Dollar über den geschätzten 0.98 Dollar. Besonders wichtig ist das Geschäft mit den neuen Sicherheitsplattformen: Der jährlich wiederkehrende Umsatz der Next-Generation-Security-Produkte, kurz NGS ARR, schnellte um 63 Prozent auf 9.10 Milliarden Dollar hoch. Die noch abzuarbeitenden vertraglichen Verpflichtungen legten um 34 Prozent auf 21.2 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das US-Unternehmen einen Umsatz von 14.1 bis 14.2 Milliarden Dollar, was einem Plus von 23 bis 24 Prozent entspricht. Der NGS ARR soll bis zum Geschäftsjahresende auf 11.075 bis 11.175 Milliarden Dollar steigen. Ebenfalls auf dem Plan steht eine bereinigte operative Marge von 29.5 Prozent.

Optimistische Analysten

Die Zahlenvorlage veranlasste zahlreiche Analysten zu positiven Statements. RBC Capital hob beispielsweise sein Kursziel von 434 auf 475 Dollar an und bestätigte sein „Outperform“-Rating. Auch das Gesamtbild bleibt freundlich: Von 56 Analysten raten laut Konsensübersicht 77 Prozent zum Kauf, 18 Prozent zum Halten und lediglich fünf Prozent zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 410 Dollar, die optimistischste Prognose bei 475 Dollar. Allerdings reicht die Bandbreite bis hinunter auf 190 Dollar – ein Hinweis darauf, dass die hohe Bewertung durchaus kontrovers gesehen wird. Charttechnisch rückt nun aber wieder das Rekordhoch bei 398.88 Dollar in den Fokus. Das Momentum spricht aktuell für ein neuen Angriff auf diese Marke.

Den Turbo zünden

Positiv gestimmte Trader können einen Anlauf auf den 400-Dollar-Bereich mit einem BEST Turbo-Optionsschein der Société Générale hebeln. Das Call-Produkt besitzt einen Basispreis und zugleich eine Stoppschwelle von 301.0889 Dollar sowie ein Bezugsverhältnis von 10:1. Der aktuelle Hebel beträgt 4.8. Damit fallen Kursbewegungen der Palo-Alto-Aktie im Produkt deutlich stärker aus. Das gilt allerdings in beide Richtungen: Wird die Stoppschwelle erreicht, droht der Totalverlust. Für Momentum-Anleger ist der Turbo daher vor allem eine spekulative Wette darauf, dass Palo Alto Networks seinen jüngsten Höhenflug fortsetzt.

Trading Idee Palo Alto Networks Basiswert Palo Alto Networks Produktgattung BEST Turbo-Optionsschein Investmentrichtung Long Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000FG30N14 / 159787338 Laufzeit Open End Stand 17.09.26 09.15 Uhr Kurs Hebelprodukt 6.47 CHF Strike 301.1569 USD Knock-out-Schwelle 301.1569 USD Hebel 4.8 Abstand zum Knock-out 20.1% Stop-Loss 3.00 CHF Ziel 9.10 CHF (41%)

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