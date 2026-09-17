FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: Games Workshop Group-Dividende verringert sich

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Games Workshop Group am 16.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 4.85 GBP je Aktie beschlossen. So schrumpfte die Games Workshop Group-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 6.73 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Games Workshop Group beziffert sich auf 160.10 Mio. GBP. Damit wurde die Games Workshop Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6.59 Prozent zurückgeschraubt.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging das Games Workshop Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 177.20 GBP aus dem Handel. Heute wird die Games Workshop Group-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Games Workshop Group-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Games Workshop Group weist für 2026 eine Dividendenrendite von 2.44 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.39 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Games Workshop Group via London 20.54 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 22.20 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Games Workshop Group

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5.27 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.97 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Games Workshop Group

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Games Workshop Group beläuft sich aktuell auf 5.861 Mrd. GBP. Games Workshop Group verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31.83. Der Umsatz von Games Workshop Group belief sich in 2026 auf 659.700 Mio. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 6.24 GBP.

Redaktion finanzen.ch