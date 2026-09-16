Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 334,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 335,48 USD zu. Mit einem Wert von 332,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'865'742 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2025 bei 236,33 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 41,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren