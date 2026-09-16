Apple Aktie 908440 / US0378331005
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16.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 333,78 USD.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 333,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'894 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 335,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 332,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1'889'721 Stück.
Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 344,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,23 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 236,33 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109.42 Mrd. USD – ein Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Apple-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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