FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: Diese Dividende steht Babcock International-Anlegern zu

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Babcock International am 16.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0.07 GBP je Aktie vereinbart. Die Dividende wurde somit gemäss der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Babcock International beträgt 34.70 Mio. GBP. Damit wurde die Babcock International-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 29.96 Prozent vergrössert.

Veränderung der Babcock International-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Babcock International-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 10.22 GBP. Heute wird das Babcock International-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Babcock International-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Babcock International-Anteilsscheins 0.65 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0.90 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Babcock International-Aktienkurs via London 13.43 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -7.92 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Babcock International

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.12 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.14 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten von Babcock International

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Babcock International beläuft sich aktuell auf 4.886 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Babcock International beläuft sich aktuell auf 27.49. Im Jahr 2026 erzielte Babcock International einen Umsatz von 5.178 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0.42 GBP.

Redaktion finanzen.ch