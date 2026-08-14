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14.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag gefragt

Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 306,01 USD.

Apple
247.40 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 306,01 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'817 Punkten tendiert. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 307,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 306,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'215'347 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 344,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 223,79 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 26,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 USD aus. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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