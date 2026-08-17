|Institutioneller Investor
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17.08.2026 08:21:00
Partners Group-Aktie: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Partners Group hat in Asien ein neues privates Kreditmandat über 1 Milliarde US-Dollar mit einem nicht näher benannten institutionellen Investor abgeschlossen.
In den vergangenen zwölf Monaten hat die Investmentgesellschaft zudem mehr als fünf Mandate in Asien abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Darunter war auch ein Mandat über 800 Millionen Euro für einen Staatsfonds.
Partners Group ist seit 2004 mit einer Niederlassung in Asien vertreten. Neben dem Hauptsitz in Singapur verfügt das Unternehmen noch über Niederlassungen in Hong Kong, Manila, Mumbai, Seoul, Shanghai und Tokio. Dort sind nach eigenen Angaben mehr als 550 Personen tätig.
Baar (awp)
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