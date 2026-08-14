Apple Aktie 908440 / US0378331005
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14.08.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple steigt am Freitagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 305,91 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 305,91 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'780 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 307,49 USD zu. Bei 306,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'883'097 Apple-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (344,56 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (223,79 USD). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 36,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 109.42 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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