Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
124.87CHF
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2.32 %
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17.08.2026 06:52:53
Hapag-Lloyd Sell
Hapag-Lloyd
124.87 CHF 2.32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
131.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
134.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.70%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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