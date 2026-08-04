Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’403 0.6%  Bitcoin 51’546 0.9%  Dollar 0.8109 -0.3%  Öl 88.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Unusual Machines mit grossem Analystenlob: Bessere Alternative zu DroneShield?
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
AstraZeneca-Aktie: Volrustomig erreicht Studienziele bei Lungenkrebs wohl nicht
SIG-Aktie: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Suche...
Plus500 Depot

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

124.87
CHF
2.84
CHF
2.32 %
09:07:08
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 06:52:53

Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
124.87 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
131.20 € 		Abst. Kursziel*:
-19.97%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
134.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.70%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?