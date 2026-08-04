STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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17.08.2026 06:53:26
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Diagnostikkonzerns im zweiten Quartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Michael Heider am Freitag im Rückblick auf die Zahlen. Zudem deute der bestätigte Jahresausblick auf eine zunehmende Geschäftsdynamik hin, und die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.36%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse