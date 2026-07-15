Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Laut vorläufigen Daten von Counterpoint liege das iPhone-Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei rund 7 Prozent, während seine Erhebungen für China einen Rückgang von 4 Prozent signalisierten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Stärke beim Absatz der iPhone-17-Reihe bedeute jedoch mehr Gegenwind für die Absatzzahlen der kommenden iPhone-18-Serie./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 299.88
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 330.43
|
Abst. Kursziel*:
-9.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 334.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.27%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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