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16.07.2026 19:46:32

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Laut vorläufigen Daten von Counterpoint liege das iPhone-Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei rund 7 Prozent, während seine Erhebungen für China einen Rückgang von 4 Prozent signalisierten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Stärke beim Absatz der iPhone-17-Reihe bedeute jedoch mehr Gegenwind für die Absatzzahlen der kommenden iPhone-18-Serie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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