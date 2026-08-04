Apple Aktie 908440 / US0378331005
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Apple-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 203.35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.918 Apple-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’492.11 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 03.08.2026 auf 303.42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.21 Prozent angewachsen.
Apple wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.54 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Apple am 04.08.2026
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