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07.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag stabil

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag stabil

Die Aktie von Apple zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 312,27 USD an der Tafel.

Apple
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Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 312,27 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'047 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 313,81 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 310,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 311,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'424'847 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,56 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Gewinne von 10,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2025 bei 216,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,64 Prozent.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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