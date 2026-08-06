Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Um 15:58 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.11 Prozent auf 54’286.99 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.210 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.153 Prozent auf 54’266.12 Punkte an der Kurstafel, nach 54’349.12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 54’502.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 54’276.27 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2.90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Dow Jones auf 53’055.91 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der Dow Jones 49’910.59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’193.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.20 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1.48 Prozent auf 130.23 USD), Microsoft (+ 1.42 Prozent auf 494.40 USD), NVIDIA (+ 1.40 Prozent auf 222.30 USD), Apple (+ 1.29 Prozent auf 315.00 USD) und Walt Disney (+ 1.25 Prozent auf 103.03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-4.63 Prozent auf 184.05 USD), IBM (-1.52 Prozent auf 232.33 USD), UnitedHealth (-1.07 Prozent auf 408.35 USD), Boeing (-0.47 Prozent auf 239.06 USD) und Nike (-0.39 Prozent auf 42.29 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’600’260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.442 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 11.21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch