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Index im Fokus 05.08.2026 16:01:14

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 1.19 Prozent auf 54’726.88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.970 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.822 Prozent auf 53’641.21 Punkte an der Kurstafel, nach 54’085.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 54’266.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 54’732.51 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 3.73 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’900.07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49’298.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’111.74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.11 Prozent nach oben. Bei 54’732.51 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 5.99 Prozent auf 413.37 USD), NVIDIA (+ 3.87 Prozent auf 220.14 USD), Walt Disney (+ 2.64 Prozent auf 100.77 USD), Salesforce (+ 1.91 Prozent auf 194.64 USD) und Goldman Sachs (+ 1.81 Prozent auf 1’072.00 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-1.44 Prozent auf 145.88 USD), Chevron (-0.62 Prozent auf 189.22 USD), Apple (-0.45 Prozent auf 308.00 USD), Coca-Cola (-0.18 Prozent auf 86.40 USD) und Microsoft (+ 0.02 Prozent auf 492.90 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’446’487 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.333 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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