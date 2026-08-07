Apple Aktie News: Apple am Freitagabend kaum bewegt

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 312,58 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'929 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 314,81 USD. Bei 310,74 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'514'337 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 344,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,23 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 216,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Am 30.07.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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