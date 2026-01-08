Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des italienischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.73 €
|
Abst. Kursziel*:
23.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.94%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
07.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
06.01.26