BNP Paribas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
103.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.34 €
|
Abst. Kursziel*:
26.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.54%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
