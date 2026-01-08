Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.01.2026 09:38:24

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
75.75 CHF 1.02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

