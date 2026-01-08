Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’261 0.5%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’475 0.4%  Bitcoin 72’496 -0.4%  Dollar 0.7993 0.2%  Öl 62.9 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
Darum gewinnt der US-Dollar gegenüber Franken und Euro
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Suche...

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rüstungs-Momentum 08.01.2026 21:05:00

DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation

DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation

Nach der Ernennung von Louis Gamarra zum CCO ging es für die DroneShield-Aktie steil bergauf. Die Euphorie hielt nicht lange, doch die langfristige Performance bleibt stark.

DroneShield
2.10 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie legte an einem Tag um 18 Prozent zu
• Unternehmen sitzt auf knapp 100 Millionen USD gesicherten Aufträgen für 2026
• Militärische Nachfrage nach tragbaren Drohnenabwehrsystemen treibt Wachstumsaussichten

DroneShield-Aktie im Fokus

Die DroneShield-Aktie bewegte sich am Dienstag an der australischen Börse kräftig nach oben und beendete den Handel bei 3,92 AUD um 18,43 Prozent höher. Am Mittwoch setzte sich der Höhenflug jedoch nicht fort: Der Anteilsschein ging um moderate 0,77 Prozent tiefer bei 3,89 AUD aus dem Handel. Und auch am Donnerstag ging es letztlich abwärts. Die DroneShield-Aktie notierte zum Handelsende 1,03 Prozent tiefer bei 3,85 AUD. Innerhalb der letzten fünf Tage ging es für die Papiere dennoch um beachtliche 25 Prozent nach oben. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um mehr als 400 Prozent zulegen.

Rekordaufträge befeuern Neubewertung

Treiber hinter der jüngsten Kursexplosion dürfte unter anderem die Neubewertung des Auftragsbuchs durch Investoren gewesen sein. DroneShield verfügt über einen Rekord-Auftragsbestand von rund 97,7 Millionen AUD, was knapp 100 Millionen USD gesicherten Umsatz für das laufende Jahr bedeutet. Dieser beeindruckende Wert resultiert aus mehreren Grossaufträgen, besonders im Bereich tragbarer Anti-Drohnen-Systeme.

Ein westlicher Militärkunde hat zuletzt einen Auftrag im Umfang von rund 8,2 Millionen USD platziert. Teile dieses Auftrags sollen bereits im ersten Quartal 2026 aus den Lagerbeständen ausgeliefert werden, was für einen zeitnahen Umsatz- und Ergebnisbeitrag spricht. Marktbeobachter betonen, dass Investoren nun die Bedeutung früherer Aufträge neu bewerten und das Potenzial für 2026 als aussergewöhnlich stark einschätzen.

Drohnenabwehr als Wachstumsmarkt im globalen Rüstungsboom

DroneShield profitiert massiv vom globalen Rüstungsboom und der explodierenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen. Aktuelle Konflikte zeigen, dass Drohnen zunehmend das moderne Schlachtfeld dominieren, wodurch tragbare Abwehrsysteme für Soldaten in komplexen Einsatzgebieten unverzichtbar werden.

Die Kombination aus technologischem Know-how, etablierten Beziehungen zu militärischen Kunden und dem wachsenden Auftragsbuch untermauert die positiven Wachstumsaussichten für das laufende Jahr. Anleger scheinen diese strategische Positionierung verstärkt einzupreisen.

Management stärkt Kommerzialisierung

Obwohl nicht direkt für den aktuellen Kursanstieg verantwortlich, wird in der Marktberichterstattung auch auf jüngste Unternehmensmeldungen verwiesen. Die Ernennung von Louis Gamarra zum Chief Commercial Officer (CCO) sowie die fortgesetzte Unterstützung des Drone Racing Teams der Australischen Verteidigungsstreitkräfte (ADF) im Jahr 2026 werden als positive Signale gewertet.

Marktkommentatoren interpretieren diese Entwicklungen als Zeichen dafür, dass DroneShield seine Kommerzialisierungsstrategie konsequent vorantreibt und gleichzeitig die Sichtbarkeit im Verteidigungssektor weiter ausbaut. Dies dürfte mittelfristig die Marktposition des Unternehmens stärken.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein

Bildquelle: Droneshield