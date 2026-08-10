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Index im Blick 10.08.2026 09:28:13

Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Das macht der Euro STOXX 50 am Morgen.

Siemens Energy
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Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.04 Prozent auf 6’526.67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.578 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.058 Prozent leichter bei 6’520.07 Punkten, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’520.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’533.31 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’911.53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’347.74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’559.99 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.81 Prozent auf 156.32 EUR), Infineon (+ 1.66 Prozent auf 63.11 EUR), Allianz (+ 1.59 Prozent auf 440.40 EUR), Eni (+ 0.60 Prozent auf 23.34 EUR) und adidas (+ 0.37 Prozent auf 164.65 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.32 Prozent auf 508.60 EUR), Siemens (-0.68 Prozent auf 277.90 EUR), Deutsche Telekom (-0.59 Prozent auf 28.87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 46.83 EUR) und Airbus SE (-0.51 Prozent auf 212.60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 215’917 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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