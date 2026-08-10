Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
10.08.2026 09:28:13
Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Das macht der Euro STOXX 50 am Morgen.
Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.04 Prozent auf 6’526.67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.578 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.058 Prozent leichter bei 6’520.07 Punkten, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’520.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’533.31 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’911.53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’347.74 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’559.99 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.81 Prozent auf 156.32 EUR), Infineon (+ 1.66 Prozent auf 63.11 EUR), Allianz (+ 1.59 Prozent auf 440.40 EUR), Eni (+ 0.60 Prozent auf 23.34 EUR) und adidas (+ 0.37 Prozent auf 164.65 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.32 Prozent auf 508.60 EUR), Siemens (-0.68 Prozent auf 277.90 EUR), Deutsche Telekom (-0.59 Prozent auf 28.87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 46.83 EUR) und Airbus SE (-0.51 Prozent auf 212.60 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 215’917 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’535.62
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.