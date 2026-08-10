London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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10.08.2026 13:53:41
LSE-Aktie gibt nach: Vizepräsident fordert mehr Kapital für den Turnaround
Die Londoner Börse (LSE) sieht einen besseren Zugang zu Kapital als entscheidend dafür an, dass sie ihren Ruf als weltweit führende Börse wiederherstellen kann.
"Wir haben jetzt sozusagen ein technisch einwandfreies Auto, und wir brauchen nur noch etwas Benzin - und dieses Benzin ist Kapital", erklärte Walker in einem Interview.
Vor zwei Jahrzehnten befürchteten US-Politiker, dass London die Wall Street als weltweit wichtigsten Börsenstandort in den Schatten stellen würde. Im Jahr 2026 verlegen grosse britische Unternehmen nun ihre Hauptnotierungen in die USA oder entscheiden sich gar nicht erst für eine Notierung in London.
Der Chiphersteller Arm, der Glücksspielkonzern Flutter und das Fintech-Unternehmen Wise gehören zu einer ganzen Reihe britischer Unternehmen, die in den letzten Jahren ihren Heimatmarkt zugunsten von New York aufgegeben haben.
Vergangene Woche berichtete die Financial Times, dass der Arzneimittelhersteller Astrazeneca - das zweitwertvollste Unternehmen Grossbritanniens - eine Fusion mit einem US-Konkurrenten in Erwägung ziehe, was eine Welle von Spekulationen auslöste, London stehe kurz davor, ein weiteres Mega-Cap-Unternehmen an die USA zu verlieren. Keines der beiden Unternehmen hat sich zu dem Bericht geäussert.
"Wir sollten mit allen Mitteln darum kämpfen, alle unsere Unternehmen zu halten", sagte Walker. Es ist ein Problem, an dessen Lösung Walker und die LSE arbeiten. "Sie können davon ausgehen, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen, die uns zur Verfügung stehen", sagte Walker.
In den letzten Jahren hat die LSE gemeinsam mit den britischen Finanz- und Marktaufsichtsbehörden eine Reihe von Regeländerungen auf den Weg gebracht, um die angeschlagene Börse wieder auf Kurs zu bringen. Die in den letzten zwei Jahren durchgeführten Reformen bedeuten, dass Unternehmen, die sich in London notieren lassen, weniger Aktien zum Verkauf anbieten müssen, weniger für die Weitergabe von Unternehmensinformationen an Analysten ausgeben und beim Erwerb anderer Unternehmen auf weniger Hürden stossen.
Im vergangenen Monat kündigte die LSE an, den 24-Stunden-Handel für börsengehandelte Produkte einzuführen - als jüngsten Schritt zur Steigerung der Liquidität an den Londoner Märkten. Die Massnahmen zielen darauf ab, sowohl die Notierung als auch den Verbleib an der Londoner Börse kostengünstiger und weniger aufwendig zu gestalten.
"Das Thema Regulierung kommt mittlerweile nur noch sehr selten in unseren Gesprächen mit Unternehmen zur Sprache, wenn es darum geht, ob sie nach Grossbritannien kommen oder sich für einen anderen Markt entscheiden wollen", sagte Walker.
Doch die Flaute bei den Börsengängen in London deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Bislang haben sich in diesem Jahr nur sieben Unternehmen in London an die Börse notieren lassen - eine Zahl, die im Vergleich zu den 15 Unternehmen, die sich von der Börse zurückgezogen haben, verschwindend gering ist.
Um das Problem der geringen Liquidität zu lösen, benötige die LSE die Unterstützung eines umfassenderen kulturellen Wandels in Grossbritannien, sagte Walker. Dazu könnten beispielsweise Steuersenkungen auf Kapitalerträge von Anlegern aus britischen Aktien gehören oder die Umleitung eines grösseren Teils der riesigen privaten Ersparnisse in Grossbritannien in inländische Aktien.
"Das ist etwas, was die LSE nicht aus eigener Kraft schaffen kann", sagte Walker. Der geringe Pool an Anlegergeldern, der für in London notierte Unternehmen zur Verfügung steht, "ist eher ein langfristiges Problem für Grossbritannien".
Wenn London seine schwächelnden öffentlichen Märkte nicht wieder auf Kurs bringe, seien die Folgen existenziell - eine Realität, die Regulierungsbehörden und die Regierung zu weiteren Reformen anspornen sollte, sagte Walker. "Wenn Grossbritannien an einen Punkt gelangt, an dem es keine Heimat mehr für global bedeutende Unternehmen sein kann und diese keine andere Wahl haben, als ins Ausland zu gehen, ist das für Grossbritannien insgesamt wirklich keine gute Entwicklung."Die LSE-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,81 Prozent auf 88,48 Pfund.
DJG/DJN/apo/mog
DOW JONES
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