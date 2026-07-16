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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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16.07.2026 13:03:43

Airbus SE Overweight

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine Video-Botschaft für Analysten im Vorfeld der Quartalszahlen habe nicht viel Neues zutage gefördert, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Zahlen zu Auslieferungen von Flugzeugen stark ausgefallen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
194.58 € 		Abst. Kursziel*:
23.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
196.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.36%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
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13:03 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 Airbus Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
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