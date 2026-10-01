Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert letztendlich

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 1.62 Prozent schwächer bei 7’835.31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.402 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.638 Prozent auf 7’913.71 Punkte an der Kurstafel, nach 7’964.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’935.85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’820.98 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 3.40 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’301.85 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 01.07.2026, mit 8’337.29 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 7’966.95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4.39 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 462’605 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.274 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch