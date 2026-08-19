LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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19.08.2026 15:58:34
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag stärker
Am dritten Tag der Woche legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.20 Prozent fester bei 8’526.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.490 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.163 Prozent auf 8’523.25 Punkte an der Kurstafel, nach 8’509.36 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’518.63 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’558.22 Zähler.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1.18 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’338.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der CAC 40 auf 7’981.76 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’979.08 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.05 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 367’206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 219.385 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.61 erwartet. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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