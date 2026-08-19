Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert zum Ende des Mittwochshandels

Letztendlich schloss der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 8’501.91 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.490 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.163 Prozent stärker bei 8’523.25 Punkten in den Handel, nach 8’509.36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’501.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’558.22 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’981.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’979.08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.74 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’155’710 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219.385 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch