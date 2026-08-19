DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 19.08.2016 wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Airbus SE-Anteile an diesem Tag 49.86 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.056 Airbus SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Airbus SE-Papiere wären am 18.08.2026 4’207.78 EUR wert, da der Schlussstand 209.80 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 320.78 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 169.57 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie lag beim Börsengang bei 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch