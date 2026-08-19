Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’352 0.2%  SPI 20’187 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’102 -0.1%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’474 0.1%  Gold 4’373 0.9%  Bitcoin 52’258 -0.6%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 91.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Geberit3017040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Airbus SE-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE-Aktie gebracht.

Airbus
198.17 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Am 19.08.2016 wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Airbus SE-Anteile an diesem Tag 49.86 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.056 Airbus SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Airbus SE-Papiere wären am 18.08.2026 4’207.78 EUR wert, da der Schlussstand 209.80 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 320.78 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 169.57 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie lag beim Börsengang bei 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Airbus
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten