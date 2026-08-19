Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’480 0.3%  DAX 26’130 0.0%  Euro 0.9330 -0.8%  EStoxx50 6’454 -0.2%  Gold 4’482 3.4%  Bitcoin 54’743 4.1%  Dollar 0.7998 -1.5%  Öl 92.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528On113454047Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
Suche...
ETF Sparplan

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 19.08.2026 12:26:25

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX bewegt sich aktuell kaum.

Airbus
194.47 CHF -1.87%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.10 Prozent leichter bei 26’110.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’071.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’199.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’816.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’330.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’349.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.29 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 74.06 EUR), Daimler Truck (+ 1.31 Prozent auf 45.57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.90 Prozent auf 156.90 EUR), Airbus SE (+ 0.88 Prozent auf 211.65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.64 Prozent auf 33.02 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-1.61 Prozent auf 56.32 EUR), Zalando (-1.10 Prozent auf 22.43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.07 Prozent auf 518.00 EUR), QIAGEN (-1.05 Prozent auf 36.45 EUR) und Commerzbank (-0.90 Prozent auf 38.65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’397’418 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 215.187 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus Buy UBS AG
30.07.26 Airbus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.48 SNQBQU
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’815.38 8.95 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’807.99 19.62 SABE5U
Long 13’500.47 13.84 S1B6WU
Long 12’923.34 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.