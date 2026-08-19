Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.10 Prozent leichter bei 26’110.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’071.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’199.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’816.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’330.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’349.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.29 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 74.06 EUR), Daimler Truck (+ 1.31 Prozent auf 45.57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.90 Prozent auf 156.90 EUR), Airbus SE (+ 0.88 Prozent auf 211.65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.64 Prozent auf 33.02 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-1.61 Prozent auf 56.32 EUR), Zalando (-1.10 Prozent auf 22.43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.07 Prozent auf 518.00 EUR), QIAGEN (-1.05 Prozent auf 36.45 EUR) und Commerzbank (-0.90 Prozent auf 38.65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’397’418 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 215.187 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch