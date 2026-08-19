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19.08.2026 12:26:25
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
Derzeit halten sich die Anleger in Europa zurück.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.06 Prozent stärker bei 6’472.00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.558 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 6’475.42 Punkte an der Kurstafel, nach 6’468.17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6’466.81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’480.36 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.16 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’230.87 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5’851.16 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 5’483.28 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 74.06 EUR), Airbus SE (+ 0.88 Prozent auf 211.65 EUR), Deutsche Bank (+ 0.64 Prozent auf 33.02 EUR), BASF (+ 0.57 Prozent auf 51.28 EUR) und Enel (+ 0.56 Prozent auf 9.52 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1.61 Prozent auf 56.32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.07 Prozent auf 518.00 EUR), UniCredit (-0.91 Prozent auf 82.84 EUR), Rheinmetall (-0.58 Prozent auf 1’206.80 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.56 Prozent auf 6.87 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’397’418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 624.840 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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